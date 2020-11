Handbol Gran victòria del Barça a la pista del Kiel (26-32)

El Barça va sumar ahir la seva sisena victòria en la Lliga de Campions que el manté líder i invicte del grup B després de superar el THW Kiel per 26-32. Va ser un gran partit dels blaugranes, on el porter danès Kevin Moller (19 parades) i la sòlida defensa catalana no van deixar maniobrar els homes claus del rival. Els de Xavo Pascual van arribar a un avantatge màxim de 7 gols (24-31, m.55) que no van ser més per la bona actuació del porter danès del Kiel Niklas Landin (12 parades). El bordilenc Jordi González, que era a la convocatòria després del debut a l'Asobal, no va jugar.