Joan Mir entra en el cel dels més grans a MotoGP

Espanya té un nou campió del món de MotoGP. Va començar el gran, l'immens, Alex Crivillé, el 1999, amb el primer tronde 500cc, va seguir el no menys veloç i manetes Jorge Lorenzo i, abans que arribés l'atrevit Joan Mir (Suzuki), va aparèixer, el 2013, de manera celestial el català Marc Márquez, que va atresorar sis dels set últims títols de MotoGP. Però, ara, en una carrera discreta ahir a Xest, la que necessitava, Mir, de 23 anys, en la seva carrera número 84 en el Mundial, va afegir el títol de categoria reina al que ja tenia en Moto3.

Mir, que va arribar al Mundial fa només cinc anys, ha convertit a la bala blava de Suzuki en campiona del món. La firma Hamamatsu, que també persegueix el títol de constructors i escuderies, no va fallar ahir i, gràcies a la seva serenitat («pressió?, la pressió és per al qual no pot arribar a final de mes i no pot pagar el llogar, jo visc en la glòria», i corrent amb molt de cap. Mir ha guanyat en l'any 60 de competició de Suzuki, 20 anys després que Kenny Roberts Júnior guanyés l'últim títol gran per a la marca, convertint-se en el desè campió de la firma japonesa.

El «noi 10» de Suzuki, que va córrer amb enorme tacte i cap, que ja va conquistar el seu primer gran premi, diumenge passat, en el mateix traçat de Xest (València) on ahir lluïa el sol, ha fet una temporada immaculada, aprofitant, sens dubte, l'absència de Marc Márquez. Mir, que suma set podis en 13 carreres, va córrer ahir sense pressió, sabedor que tot, tot, depenia d'ell. Va deixar que Franco Morbidelli (Yamaha), guanyador al final –tercera victòria d'enguany: San Marino, Terol i València- i l'australià Jack Miller (Ducati) es juguessin la victòria; va deixar que el seu company Alex Rins (Suzuki) tractés de conservar el segon lloc del Mundial (el que afegiria encara més glòria a Suzuki) i mai va saber que Quartararo havia caigut. Mir va pilotar amb la saviesa d'un veterà i es va convertir en flamant i nou campió sense cap problema.

En tot just la seva trentena carrera en MotoGP, Mir va rebre la felicitació de tot el «paddoc» en la volta d'honor, des de Maverick Viñales a Valentino Rossi, passant per Tito Rabat, el seu amic de l'ànima i amb qui s'entrena a Andorra, i es va col·locar la samarreta de campió de mans del seu manager, Paco Sánchez, i el seu assistent Tomàs Comas. I, sí, Joan Mir va afegir el seu nom a la llista de campions de Suzuki on estan dos dels més mítics i populars pilots de tota la història com el britànic Barry Sheene i el nord-americà Kevin Schwantz.