Tebas: «Al futbol espanyol li falten 490 milions per acabar aquest curs»

El president de La Lliga, Javier Tebas, va assegurar que als clubs espanyols els falten per abonar «490 milions d'euros» en despeses aquesta temporada per la crisi provocada per la pandèmia de coronavirus, i va advertir que el Reial Decret del joc i l'alt gravamen sobre els salaris dels futbolistes causaran «una crisi de talent» a la Lliga Santander. També va fer un incís per demanar als candidats a la presidència del FC Barcelona que «deixin de banda el tema de l'independentisme».

«Dels límits salarials encara en tenim excés, de prop de 500 milions d'euros. S'ha fet un exercici molt generalitzat de disminuir les masses salarials. Els clubs van excedits en 500 milions d'euros, tot i que hi ha hagut molta reducció. Els majors afectats a Espanya són el FC Barcelona, el València, el Reial Madrid, el Saragossa i l'Sporting. Ara mateix, per acabar la temporada, en general, ens faltarien 490 milions d'euros», va declarar en una xerrada durant el MARCA Sport Weekend.

Aquests impagaments afecten principalment «uns 17 clubs». «El València ha de vendre jugadors i el FC Barcelona ha de baixar salaris, no queda una altra opció. No és un tema que els executius facin perquè volen, és per la supervivència dels clubs», va advertir, abans de comparar la situació de La Lliga amb la resta de lligues europees. «Estem millor que els altres, però això no em consola», va apuntar.

«Quan cal abaixar-se el salari perquè nosaltres prenem les femelles, és on jo trobo a faltar la tasca del sindicat, del propi agent», va dir sobre les baixades salarials, abans de parlar de les conseqüències del Reial Decret de les Comunicacions Comercials de les Activitats de Joc, o del fet que els futbolistes estrangers tributin en països com Itàlia, al 24%.

«Tindrem una crisi de talent si el Govern d'Espanya no és capaç de reaccionar en aquesta indústria. El tema de les apostes, en lloc de prohibir-les, s'haurien d'haver regulat, perquè això són 90 milions d'euros menys. La Premier no té aquest problema, i ara, els futbolistes nacionals i estrangers tindran ofertes d'equips italians i als clubs, que els costaran aproximadament la meitat del que ens costen a nosaltres», va explicar. A més, Tebas va recalcar que la patronal ha de ser exemple en «conductes de comportament, normes de governança i Marca Espanya». «Darrere de La Lliga hi ha una gran indústria, moltíssims llocs de treball, uns 180.000, i és l'1,37% del PIB. Fer que aquesta indústria es mantingui en temps de crisi és una responsabilitat social que tenim. Hem de ser exemple i referent», va manifestar.