El Barça rep un Dinamo de Kíev que té 9 baixes per coronavirus

El Barcelona rep avui al Camp Nou el Dinamo de Kíev, el rival que va tenir la mala sort d'assistir impotent, en aquest mateix escenari, a una de les majors exhibicions futbolístiques que es recorda del mític Dream Team. Va ser en la tornada dels setzens de final de la Lliga de Campions 1993-94. Llavors, el Barça, on jugava el que ara és el seu entrenador, Ronald Koeman, va guanyar el conjunt ucraïnès per 4-1, tot i que podrien haver-li caigut molts més gols en contra, ja que va arribar a rematar 29 vegades a porteria.

Koeman reconeixia ahir en roda de premsa que sempre que parla amb Pep Guardiola recorden aquell partit. «Tant de bo puguem repetir el nivell que vam mostrar llavors», va desitjar. Aquest cop, el partit serà molt diferent al de fa 27 anys. El Barcelona no necessita la gesta de remuntar cap 3-1 com aquella nit, sinó que simplement té com a objectiu encadenar la seva tercera victòria seguida a la Champions, després de les aconseguides contra el Ferencváros (5-1) i la Juventus (0-2). Tampoc el Dinamo actual és aquell, considerat llavors un dels equips més perillosos del moment. El d'ara viu a l'ombra del todopoderós Xakhtar Donetsk a Ucraïna i arriba a Barcelona colpejat pel coronavirus. El Barcelona, en canvi, camina amb pas ferm a Europa, mentre es desinfla a la Lliga, on ha sumat només dos punts dels últims dotze possibles, encara que el seu joc ha estat força millor del que diuen els seus resultats. Koeman ja ha trobat un onze tipus, que registra pocs canvis, i que es tornarà a veure avui, a l'espera que Marc-André ter Stegen rebi per fi l'alta mèdica i es converteixi de nou en el porter titular en les pròximes dates.

A l'espera de conèixer la llista de convocats, que l'entrenador del conjunt blaugrana donarà el mateix dia del partit, també segueixen sent baixa per lesió el migcampista Philippe Coutinho i els defenses Samuel Umtiti i Ronald Araujo, la qual cosa torna a deixar Clement Lenglet i Gerard Piqué com a únics centrals sans de la plantilla. En les rotacions del centre del camp, potser és l'hora de donar descans a Frenkie de Jong, cosa que confirmaria Sergio Busquets i Miralem Pjanic al doble pivot i, per davant, sembla segur el retorn de Pedri al costat de Leo Messi i Ansu Fati, amb l'únic dubte d'Antoine Griezmann o Ousmane Dembélé.

El Dinamo de Kíev, per la seva banda, afronta el partit sense res a perdre i molt a guanyar després que nou jugadors de la seva plantilla donessin positiu per la covid-19 abans de viatjar a Barcelona. Entre els positius hi figuren quatre jugadors que van sortir a l'onze titular en les dues primeres jornades de la Lliga de Campions contra el Juventus i Ferencváros: el porter Buschan, els defenses Karaváev i Mykolenko i el migcampista Shaparenko. Els resultats dels nous testos practicats als jugadors del conjunt ucraïnès han donat negatiu i, per tant, el partit del Camp Nou es podrà disputar amb normalitat. Això sí, el Dinamo jugarà carregat de baixes.



