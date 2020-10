L'esport gironí continua copejat per la COVID-19 i el derbi d'handbol

Ja fa temps que la covid-19 copeja amb força l'esport gironí. Primer, quan entre els mesos de març i abril, a l'inici de la pandèmia, es van decidir donar per finalitzades nombroses competicions. Després, quan s'ha pogut donar iniciar temporada 20-21, també ha trasbalsat els plans de diferents clubs de la demarcació. Partits de futbol, hoquei o bàsquet amb algun representant gironí, ja s'havien ajornat des que fa una mica més d'un mes van començar les diferents temporades. Ara, el virus també ha fet estralls a l'handbol gironí i ho ha fet, precisament, pocs dies abans de la disputa del derbi entre el Bordils i el Sarrià. Un duel que, finalment, s'ha ajornat a causa d'un positiu en el conjunt blanc-i-verd. També li ha tocat el rebre al futbol. Llagostera i l'Hospitalet no es podran veure les cares. La plantilla blaugrana compta fins a dos casos i el matx s'ha aplaçat.



HANDBOL



El derbi gironí entre Bordils i Sarrià queda ajornat

Dijous a la nit saltaven totes les alarmes a Bordils. Un jugador havia donat positiu. Immediatament el club es va posar en contacte amb la Federació Espanyola, que ahir va decidir suspendre el partit contra el Sarrià, un derbi especial i únic que fa set temporades que no es pot celebrar al Blanc-i-Verd ja que el curs passat, amb tots dos equips a la mateixa categoria, acabaria sent desert. Sí que s'havia celebrat el matx a Sarrià amb 27-29 al marcador. La setmana ja havia començat una mica trasbalsada a l'equip entrenat per Pau Campos. Dilluns, un parell de jugadors van afirmar que es trobaven més cansats del normal. Un d'ells, fins i tot amb febre, però la seva prova PCR va sortir negativa. En canvi, un altre jugador, que fins aleshores no havia tingut cap símptoma, dimecres va començar a perdre l'olfacte i el gust, i dijous a la tarda, després de les diferents proves, es va confirmar el seu positiu. Ara l'equip està pendent com evoluciona. Pau Campos explicava que «estem a l'expectativa de les indicacions que ens donin per saber què hem de fer».

D'aquesta manera, el derbi previst per demà s'haurà de jugar un altre dia. Els dos clubs hauran de fixar, en un marge de quinze dies, una data per disputar el partit abans que es comenci la segona volta del campionat. Així, el duel s'haurà de disputar abans del 5 de desembre.



FUTBOL



El Llagostera confirma dos casos positius a la plantilla

El futbol gironí de Segona B tampoc viu un moment tranquil. Fa menys d'una setmana l'Olot acabava de sortir d'un confinament després de diferents casos de covid-19, però ara li ha arribat el torn al Llagostera, que ahir confirmava dos casos positius dins la seva plantilla. Dijous a la tarda, els jugadors i els membres del cos tècnic se sotmetien a les pertinents proves PCR un cop detectat un positiu. Va ser ahir, amb els resultats a la mà, que se sumava un futbolista més. El club va demanar l'ajornament del duel de demà a la tarda contra l'Hospitalet a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF). L'organisme els acabaria donant la raó, pel que el partit de moment no es disputarà. A l'aire es manté ara la celebració del duel de la setmana vinent al camp del Lleida Esportiu.

Cop dur pel Llagostera, que venia de classificar-se el dimecres per la Copa del Rei després de classificar-se per a les semifinals de la Copa Federació derrotant el Platges de Calvià al Municipal. «És una mala passada, ens sentíem molt a gust al camp i amb confiança. Ara ens trobem bé però confinats i sense entrenar quan estàvem competint a un alt nivell».



HOQUEI patins



Les competicions europees, suspeses fins al 31 de desembre

El Comitè Europeu d'Hoquei Patins va decidir suspendre totes les competicions europees fins al 31 de desembre. Per tant, el Garatge Plana Girona haurà d'esperar per debutar per tercer any consecutiu en la WS Europe Cup. El conjunt entrenat per Ramon Benito i Marc Comalat havia d'iniciar la seva aventura europea el 12 de desembre, a Palau, davant el Biasca suís en els vuitens de final de la competició. Aquesta suspensió fa que hagi d'esperar a començar, com a mínim, fins a principi de 2021. Per tant, queda enlaire també el partit de tornada a Suïssa previst pel 16 de gener del pròxim any.

HOQUEI GEL



Només entrenaments del sènior al gel de Puigcerdà

La pandèmia no entén d'esports i també ha arribat fins a l'hoquei gel. Pel que fa el Club Gel Puigcerdà, només els equips sèniors masculí i femení podran seguir entrenant i jugant partits, tot i que ho faran a porta tancada per les noves restriccions. Els equips de base, res de res.