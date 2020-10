Les eleccions al Barça seran «com més aviat millor»

El president de la Comissió Gestora del Barça, Carles Tusquets, va assegurar després de prendre possessió del càrrec, que volen portar a terme la seva funció principal, la de convocar eleccions presidencials, «com més aviat millor», dins el marge de tres mesos, però sense «acceptar pressions» de cap precandidat o de l'entorn social.

«Convocarem eleccions com més aviat millor, però el que no farem és acceptar pressions perquè siguin moments inadequats», va deixar clar en la seva primera aparició en públic com a president de la Comissió Gestora de l'entitat blaugrana.

Tusquets va recordar que cap dels vuit membres de la Gestora té intenció de formar part de cap candidautra presidencial. «No tenim aspiracions d'entrar a cap directiva, però volem que la pròxima Junta tingui el màxim suport possible i això passa perquè hi hagi la màxima participació», va assegurar.

Així, segons aquestes intencnions, no voldrien arribar al final del termini de tres mesos per aquesta convocatòria electoral, tot i que es van marcar com a objectiu la màxima participació social en els comicis. D'aquesta manera, la pandèmia del coronavirus i les restriccions socials i sanitàries de les autoritats podrien intercedir en l'agenda de la Comissió Gestora.

Carles Tusquets també va comentar que demanaran la presència d'un membre de la Comissió de Transparència. «Hem demanat que es nomeni a una persona de la comissió de transparència davant de tots els socis», va afirmar.

«Volem explicar exactament com està la situació del club, que a causa de la pandèmia està afectat d'una forma espectacular en les seves comptes. El Barça té molta dependència del turisme, que està totalment aturat. I la situació econòmica no és confortable, i en això ens dedicarem, a redreçar tot el que poguem aquesta situació», va assenyalar en l'àmbit econòmic.