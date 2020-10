Vuelta Victòria per a Michael Woods mentre Carapaz segueix líder

El ciclista canadenc de l'EF Pro Cycling va guanyar ahir la setena etapa de la Vuelta ciclista a Espanya amb final a Valdegovia sobre 159,7 quilòmetres, en imposar-se a Omar Fraile (Astana) i Alejandro Valverde (Movistar) en una escapada de cinc on també hi havia els francesos Nans Peters i Guillaume Martin. Richard Carapaz continua de líder per davant de Hugh Carthy (18 segons), Dan Martin (20) i Primoz Roglic (30).