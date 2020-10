Jugar (o no) l'Eurolliga, a un partit

Perdre un partit mai és una bona notícia, però un derrota avui contra el Sepsi seria molt més perjudicial per a l'Spar Girona que, per exemple, la derrota del passat dissabte contra el València a Fontajau. Aquesta tarda (18.00, per la web d'Esport 3 o pel Canal de YouTube de la FIBA), l'Uni es juga entrar a la fase de grups de l'Eurolliga i la possibilitat d'enfrontar-se als millors equips del bàsquet actual en una eliminatòria prèvia que, per motius sanitaris, es juga a partit únic en un bombolla a Izmit. A Turquia, les gironines es trobaran un Sepsi que és el millor equip de Romania, amb bones jugadores com les nord-americanes Tobin i Gardner, la montenegrina Jovana Pasic, o la veterana romanesa de 39 anys Simina Mandache. Però que ni és el València ni és millor equip que l'Spar Girona tot i el risc que suposa jugar-se la temporada europeu a un sol partit en un pavelló sense públic després de tres dies tancades en un hotel a molts quilòmetres de casa. «És un partit que tenim marcat en el calendari des de fa molts dies, sabem que ens hi juguem perquè és la classificació per a l'Eurolliga, sabem on estem i que hem de canviar el xip de la Lliga i que entrem en la dimensió FIBA, on canvia el perfil de partit perquè l'arbitratge permet molt més els contactes», explicava ahir Surís, que encara el partit sense cap nou contratemps físic rellevant en la seva plantilla.

El guanyador de l'eliminatòria entre l'Spar Girona i el Sepsi, igual que el del duel entre l'Izmit i el Miskolc hongarès que es juga tres hores abans, es classificarà per a una Eurolliga que jugarà la fase de grups en format de bombolles. En el cas de les gironines compartirien grup amb l'equip que ha dominat el bàsquet europeu en els últims anys, l'Ekaterinburg de Breanna Stewart i Alba Torrens, entre d'altres, l'Schio italià i el Riga letó. La primera bombolla està prevista entre el 29 de novembre i el 5 de gener i, de moment, la FIBA ha anunciat que se celebrarà a Girona o Sfantu Gheorghe (Romania) en funció de si aquesta tarda guanya l'Uni o el Sepsi. Lògicament, la celebració de la bombolla a Fontajau està condicionada a l'evolució de la pandèmia perquè la declaració de l'estat d'alarma i la instauració del toc de queda és posterior a la designació de Girona i Sfantu Georghe com les dues possibles seus.

En qualsevol cas, per arribar a la bombolla, l'Spar Girona ha de superar avui el Sepsi, que, tot i haver perdut aquest estiu la seva màxima anotadora de l'any passat (l'ex-Uni Crissy Givens), ha fet una plantilla pensada per intentar jugar l'Eurolliga. «El Sepsi és un clàssic d'Eurocup amb un bloc i un entrenador que mantenen des de fa anys i amb alguns reforços que han fet aquesta temporada pensant a intentar classificar-se per a l'Eurolliga», apuntava ahir Suris sobre un equip que fa vuit anys que té el mateix entrenador, Zoran Mike, i que compta amb Mandache, una tres-quatre tiradora amb molts anys de carrera, les americanes Gardner per fora i Tobin per dins, una base grega (Pavlopoulu) i una pivot eslovaca d'1,92 d'alçada, Marie Ruzickova.