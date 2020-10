Casemiro evita el desastre blanc

El Reial Madrid va salvar els mobles in extremis. Enfilava l'equip de Zinedine Zidane el segon desastre consecutiu a Europa, només una setmana després de perdre a Valdebebas amb el Xakhtar en la jornada inaugural de la fase de grups (2-3). Perdia per dos gols de diferència (2-0) i el cronòmetre encarava la recta final. Va treure llavors el caràcter el conjunt blanc, que va ser capaç d'igualar el marcador per sumar així el seu primer punt en aquesta edició de la Lliga de Campions.

Marcus Thuram va decidir vestir-se de botxí. El davanter italià, d'origen francès, va batre Courtois a la mitja hora de joc i repetia als primers compassos de la segona meitat. Càstig per al Reial Madrid, que no estava signant un mal partit però que demostrava una clara inoperància en atac. Els de Zidane, però, van salvar els mobles al tram final, amb dos gols gairebé consecutius. El primer, de Benzema, que va connectar una centrada de Casemiro qui, poc després, s'encarregaria de situar el 2-2 final afusellant Sommer en una pilota penjada a l'àrea.