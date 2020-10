Pedri, el geni del taxi

La imatge que eclipsa la malenconia de Messi. Del burofax al taxi del nano de Tegueste. Pedri, el nen que convenç a força de modèstia i talent. A la casa dels embolics dels 1.000 milions de pressupost -reduït a cops de matxet a 800 davant la falta d'ingressos per la covid-19, amb una moció de censura a l'aire contra el president Bartomeu i l'aprovació d'una reducció salarial del planter- , tot el que emana del dorsal 16 culer és bonic. Està beneït pels déus.

El diamant blaugrana, en la seva estrena a la Copa d'Europa al Camp Nou, primera jornada del Grup G, va signar el 4-1 després reblar una grandíssima jugada de Dembélé pel costat dret. La seva connexió amb les estrelles és senzillament sublim i es multiplica en tasques defensives. Avalat per Koeman, fins i tot Griezmann va aplaudir des de la banqueta la fuetada del canari, que va saltar a la fama en la passada campanya defensant l'escut del Las Palmas -37 duels, quatre gols.

El proper 25 de novembre arriba a la majoria d'edat i dimarts passat va fer història a la Lliga de Campions al costat d'Ansu Fati. Els dos juvenils d'or van marcar en aquest carrusel pirotècnic de cinc gols, cinc realitzadors (5-1). Messi, Coutinho i Dembélé van completar la nòmina de golejadors en un pols que es va complicar després de la vermella a Piqué (68').

Amb 129 minuts a la La Lliga, l'actuació de Pedri al Coliseum davant el rocós Getafe va resultar premonitòria. Titular i protagonista, amb una passada fantàstica per a l'erràtic i campió de món Griezmann. En el cinquè duel oficial de l'internacional sub-21, Pedri va treure la vareta. Va entrar al minut 63 per Fati. Als cinc minuts, Piqué veu la vermella. El paper de l'exjugador del Las Palmas va ser fonamental per no abraçar el vertigen, després de la relliscada al fortí de Bordalás.

Desvergonyiment, lectura de joc, controls orientats i la sensació d'estar jugant a l'Annex de Siete Palmas. O a Barranco Seco. Com si estigués escortat per Jonathan Viera al final d'una primera volta de la 2019-20 per al delit. El mateix artista sense complexos. Sobrat de personalitat davant el taciturn Messi, un renascut Dembélé i el millor De Jong des del seu fitxatge de l'Ajax. Però va ser la seva marxa en taxi -amb una bossa de plàstic amb la seva samarreta- el que l'ha convertit en el nou príncep de Camp Nou. «Intento jugar com si estigués al pati de casa meva; m'evasiono de tot», va assegurar després del partit, que el va presentar al món dels mortals. Les mostres d'humilitat de Pedri van ser constants a Canàries, com quan va romandre a la Residència del carrer Nardo, del Las Palmas, durant gairebé dos anys. En el segon, tot i compartir vestidor amb el quadre de José Mel, va seguir a la Casa Groga fins a l'esclat de la pandèmia. Ja en el tram final del curs 2019-20 -les onze jornades definitives del poscovid-, va compartir pis a la capital de Gran Canària amb el porter del filial Álex Domínguez.

A Barcelona viu amb el seu germà Fernán, que fa de cuiner. Igual que la seva mare Rosi a la Tasca Fernando -que regenta el seu pare. El poder calòric de la família. La millor escola. Pedri inventa i crema etapes a un ritme endimoniat. L'espera la història. Al costat de Fati, ja va polvoritzar un altre rècord. És el realitzador més jove en la història del Las Palmas -ho va fer davant el Sporting- i viatja en taxi. A l'espera del carnet, el guia el seu cor.