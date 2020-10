El Barça es retroba amb la Champions golejant el Ferencváros

Després d'enterrar definitivament un cicle en la infausta nit de Lisboa, el Barça iniciativa aquest dimarts el seu camí cap a la redempció a la Lliga de Campions i ho va fer amb una golejada (5-1) davant el Ferencváros.

El conjunt blaugrana va trigar bastants minuts a sortir de la seva particular depressió. El context de pandèmia i un escenari desangelat a què segueix costant acostumar-se, certament tampoc el van ajudar. El Camp Nou, protagonista de grans nits europees, esperava de nou mut i buit la reacció de l'equip. I aquesta va arribar al ritme de dièsel que va marcar Leo Messi.

En els primers minuts, els hongaresos varen arribar amb facilitat davant la porteria de Neto. En altre temps s'haguessin escoltat els primers murmuris al Camp Nou, perquè no caminava fi el conjunt blaugrana. Fins que Messi va agafar una pilota a la línia de tres quarts per iniciar un eslàlom marca de la casa i anar superant rivals fins a ser clarament enderrocat per Kovacevic dins de l'àrea. L'argentí va transformar la pena màxima poc abans de la mitja hora, i el Barça es va alliberar. Van arribar llavors els millors minuts dels locals a la primera meitat, amb Pjanic a el comandament a la sala de màquines, en el seu primer partit com a titular, i un hiperactiu Ansu Fati per l' esquerre de l'atac. El jove davanter que havia avisat a Dibusz amb un xut dins de l'àrea que el porter visitant va aturar amb el peu, va fer el 2-0 just abns del descans, després de combinar amb De Jonk i connectar amb la una volea sobre la sortida en fals del porter del Ferencvaros.

A l'inici de la represa, Fati assistiria de taló a Coutinho perquè el brasiler va fer el tercer. I aquí va semblar quedar definitivament liquidat el partit. O al menys així li va semblar a Koeman, que va donar entrada a Junior, Pedri i Dembélé, per Sergi Roberto, Ansu Fati i Trincao, pensant en el Clàssic de dissabte que ve. No obstant això, un penal innecessari de Piqué, en una pugna amb Nguen, animava la recta final del partit.

El central català marxava expulsat amb vermella directa i amb cara de pocs amics, conscient que la seva absurda acció amb 3-0 al marcador, li farà perdre el proper xoc de Champions a Torí. Karahtin feia el gol de l'honor i el campió hongarès, amb un jugador més, va dominar al Barça en aquesta última fase. Mak va poder fer el segon, però es va trobar amb la mà de Neto i els blaugranes van sentenciar a la contra en els últims minuts. El protagonista de tots dos glols va ser Dembélé, que va regalar el 4-1 a Pedri després d'una gran jugada personal i va marcar el cinquè després de rebre una assistència de Messi.