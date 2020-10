Un penal més que discutible condemna el Banyoles a Horta

Una errada, una genialitat del rival, un rebot desgraciat... Hi ha moltes maneres de perdre un partit però quan és per culpa d'una decisió injusta genera una sensació d'impotència i frustració màxmia. Això és el que li va passar ahir al Banyoles al Feliu i Codina d'Horta. Els gironins van saber contenir tots els atacs de l'equip dirigit per Víctor Valdés a la primera part i, a la represa, van pausar el partit i controlar-lo. Fins i tot Sanku va veure com una rematada seva, amb poc angle, va estavellar una pilota al pal.

El partit avançava cap on volia el Banyoles, que no patia fins que una misteriosa caiguda de Corominas a l'àrea va acabar amb un penal incomprensible i el gol de Pedro Astray. «Ningú d'ells ha reclamat penal i fins i tot Coro reculava pensant que havia xiulat falta a favor nostra. Sap greu que per una decisió més que dubtosa ens n'anem sense res», deia Batlle, molt disgustat.