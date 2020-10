El Girona B té el debut somiat a Tercera imposant-se a Figueres

El derbi gironí entre el Figueres i el Girona B va ser un dels plats forts del retorn de la Tercera Divisió. La rivalitat històrica entre el conjunt blanc-i-blau i els de Montilivi va tornar a fer-se palesa ahir a Vilatenim, però en aquesta ocasió va ser amb el filial gironí de protagonista, que va endur-se la victòria (0-3). Després del rècord incontestable que va aconseguir la temporada passada a Primera Catalana, l'equip d'Axel Vizuete promet, i molt, en el seu debut a la categoria. També els de l'Alt Empordà, que van tenir arguments per merèixer més i esperen aspirar a alguna cosa més que la permanència aquest curs.

Hi havia ganes de futbol. L'estadi del Figueres va reunir més de 600 espectadors amb estrictes mesures de seguretat, tot i les restriccions de la Generalitat que no afectaven el derbi perquè tant a Segona B com a Tercera és la RFEF qui té l'última paraula. No va perdre's el partit ningú, tampoc el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, acompanyat de Juan Carlos Moreno prenent notes, per seguir de prop els futbolistes del filial. Els blanc-i-vermells van tenir la primera possessió, pressionant a l'àrea rival i provocant el primer córner. Els de Javi Salamero també jugarien les seves cartes, equilibrant ràpidament la balança. Pol Tarrenchs va avançar per banda dreta en una acció que va quedar en un no-res. També Marc Medina, que va veure com el porter Morillas li frustrava el seu xut.

Al minut 15, Ramon Terrats va centrar una falta des de fora l'àrea aturada sense problemes per Andrés Díez, mentre que Jorge Torres ho provaria arran d'una jugada provinent de córner amb un xut creuat des del vèrtex de l'àrea que sortia llepant el pal. Monjonell va respondre amb un cacau al travesser. Cap dels dos equips trobava el gol. L'ocasió més clara va arribar al 35. Després que Kemo Cissé guanyés la defensa del Figueres en velocitat, va assisitir el capità Ferran López perquè fes la resta quedant-se tot sol davant d'Andrés, però incomprensiblement la pilota va estavellar-se al pal. Tothom va posar-se les mans al cap. El Girona havia perdonat.

A partir d'aquí, el Figueres va anar endollant-se i va captar l'atenció dels últims minuts de la primera part. Torres va intentar sorprendre amb un cacau llunyà, que va perdre's fregant el trasser. I abans Medina s'havia treballat una pilota, sense trobar ningú per rematar-la.

A la represa, van mantenir-se la intensitat i la competitivitat dignes d'un derbi. Andrés va treure amb els punys una centrada del Girona des de córner, mentre que els de Salamero van gaudir de seguida d'oportunitats. Entre Morillas i la manca d'encert, els figuerencs no van poder materialitzar-les. I això els va passar factura perquè aquest cop sí que el Girona no es quedaria de braços plegats. El juvenil Turmo va obrir la llauna al 68, Joel Priego va marcar el segon gol i Àlex Pachón decidiria amb el tercer gol.