Degoteig de suspensions de partits per positius de COVID-19

La COVID-19 no dona cap treva. Arran de l'inici de les competicions esportives, les últimes setmanes han anat apareguent casos positius de coronavirus. Un al Leganés, un altre a la Lliga Femenina 2, algun a l'OK Lliga, Ibrahimovic... Aquest cap de setmana, però, la xifra de casos s'ha disparat i ha fet que s'haguessin de suspendre una bona colla de partits de modalitats diferents. Dissabte al vespre saltava la notícia que hi havia positius a l'Olot i que el partit dels garrotxins a Cornellà quedava suspès. Segons Ràdio Olot, són tres els casos (dos jugadors i un membre del cos tècnic) positius que hauran de fer quarantena. El club té previst tornar a fer demà tests PCR a la plantilla per descartar més casos i començar a preparar el partit del cap de setmana contra el Barça B.

A més a més de l'Olot, el Garatge Plana Girona d'hoquei patins tampoc ha pogut disputar el seu partit aquesta jornada. Ni el masculí ni el femení. Un cas confirmat de positiu al femení va fer que l'equip al complet, juntament amb el júnior A, s'hagués de confinar a l'espera de saber els resultats dels tests. Per la seva banda, l'equip masculí també va suspendre el partit d'ahir contra l'Igualada a Palau perquè estaven pendents de conèixer els resultats de proves PCR a dos jugadors.

També ahir es va confirmar la suspensió a la Lliga Smartbank de futbol de l'Alcorcón-Ponferradina per quatre positius al conjunt madrileny. A Primera, el migcampista de l'Osca Mikel Rico va donar positiu i ha quedat aïllat en quarantena. A més a més, el positiu del jugador del Madrid de bàsquet Fabien Caseur va obligar a ajornar el matx de l'ACB que havia d'enfrontar els de Pablo Laso amb el Bilbao. El que també ha quedat confinat és el Barça d'handbol. La plantilla al complet del primer equip farà un confinament preventiu de deu dies després de la detecció de tres casos positius per covid-19, segons va anunciar ahir el club. Per últim, Valentino Rossi, positiu confirmat, va anunciar que no correrà tampoc el GP de Terol de la setmana vinent.