El Banyoles confia començar la Lliga donant la sorpresa al camp de l'Horta

Els banyolins visiten el camp de l'Horta avui a les dotze del migdia en el que serà un dels inicis més complicats pels equips gironins de la categoria. «Som optimistes. Però hem de deixar clar que l'Horta és un dels combinats que han fet un equip per estar a la part de dalt», explicava l'entrenador del Banyoles, Pitu Batlle. De fet, els del Pla de l'Estany tenen clar que poden sorprendre els barcelonins perquè venen en «tònica positiva després d'acabar una pretemporada on hem anat de menys a més», deia un Pitu Batlle, que no podrà comptar amb els jugadors Quimo i Marçal.