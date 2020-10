El Bisbal tanca a Mataró el camí a la Lliga Catalana

L'aventura del Bisbal a la Lliga Catalana EBA ha arribat fins als quarts de final després de caure derrotat a la pista del Mataró en un partit que no va tenir un dominador clar. L'inici del duel entre els del Maresme i el Baix Empordà va tenir color local. Els mataronins van doblegar uns bisbalencs que només van poder anotar 7 punts pels 17 dels mataronins. Un avantatge notable que podia fer que els visitants abaixessin els braços. Però no, encara restava molt de partit. 26 punts en el segon període per part dels gironins van fer que capgiressin el marcador i anessin al descans amb 4 punts per sobre. Un miratge. Els locals van contrarrestar aquest trist segon període amb un tercer on van ser molt superiors: el parcial va ser de 25 a 18. Uns números que van negar la reacció visitant, tot i que ho van intentar en tot moment. El darrer quart va estar molt igualat amb un balanç de 27-23, per un marcador final de 81-74. Els de Cesc Senpau queden fora de les semifinals de la Lliga Catalana però semblen molt ben preparats per arrencar la seva primera aventura en una lliga tan dura com l'EBA.