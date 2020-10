El Bordils té una bona opció per puntuar a fora contra el Lalín

A la pista del Lalín de Pontevedra, el mateix lloc on el Sarrià va perdre en la primera jornada de lliga, el Bordils afronta aquesta tarda (7-00) el tercer partit de la temporada després de l'empat a casa contra el Teucro. En una lliga curta, amb només 10 equips, i molt igualada amb el Sant Martí Adrianenc, després de derrotar els gallecs la setmana passada, com a únic equp que guanyat els dos primers partits, el Bordils intentarà emportar-se un punt de Galícia contra un equip que acabar de pujar, però que ja en la primera jornada va ser capaç de batre el Sarrià per 28-25 amb 8 gols de Jorge López. Per les restriccions sanitàries el partit es jugarà amb un màxima de 60 esepectadors a la pista del Lalín.