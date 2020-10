Jornada històrica a la Premier League, amb dues desfetes majúscules de dos dels seus equips amb més renom. D'una banda, el Manchester United va encaixar un sever 1-6 a casa a mans del Tottenham en el retorn a Old Trafford del tècnic portuguès José Mourinho. De l'altra, el vigent campió, el Liverpool, es va veure sorprès per l'Aston Villa del brasiler Douglas Luiz i va perdre per 7-2.