Fabio Quarteraro guanya a Jerez amb Maverick Viñales en segon lloc i Márquez caigut

El francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) ha sabut aprofitar l'error de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) en les últimes voltes i quan lluitava per la segona plaça per Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) per la segona posició després de haver remuntat des de la setzena, per aconseguir la seva primera victòria en grans premis en la categoria de MotoGP.

Márquez s'ha arribat a col·locar líder a el principi de la carrera, però encara amb els pneumàtics molt nous i molt pes en el dipòsit de combustible, el pilot de Repsol Honda ha salvat una primera caiguda, ha remuntat fins lluitar per la segona plaça amb Maverick Viñales i ha acabat per terra danyant el braç dret.

"El Diable" havia aconseguit el millor temps d'entrenaments, com ja va fer l'any passat, i quan el semàfor vermell s'ha apagat el francès no ha pogut impedir que Viñales es posés a l'capdavant de la cursa, perseguit per Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) i l'italià Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP20), intentant fer el mateix, encara que qui ho ha aconseguit en tot just uns revolts ha estat el seu company d'equip, l'australià Jack Miller.

El cop d'efecte ha arribat a la cinquena volta, quan Marc Márquez ha salvat d'una manera espectacular una caiguda en el revolt quatre que l'ha obligat a sortir-a tota velocitat a la grava encara que ha aconseguit controlar la moto i tornar a l'asfalt en la setzena posició a vuit segons del cap, des d'on va tornar a atacar per intentar recuperar tot el terreny perdut.

Viñales s'ha quedat sol en cap, amb un avantatge de mig segon sobre Jack Miller i Fabio Quartararo, que ha vist la seva oportunitat d'anar-se'n a per la victòria després de la caiguda de Márquez i per això ha superat a l'australià en el revolt de final de recta per intentar evitar que s'escapés irremissiblement l'espanyol.



L'italià Luca Marini (Kalex) va dominar gairebé des del principi la carrera de Moto2 i al costat d'ell podi van estar el japonès Tetsuta Nagashima (Kalex) i l'espanyol Jorge Martín (Kalex), tots dos companys d'equip en el KTM de el finlandès Aki Ajo.



Èxit d'Arenas

El gironí Albert Arenas (KTM) ha aconseguit la seva segona victòria consecutiva de la temporada a Moto3 a l'esperar un moment magistral en l'últim revolt de l'última volta per superar a tots els seus rivals, entre els quals John McPhee va acabar pelsterra just en aquest punt a l'haver de forçar en excés la trajectòria i al català el van acompanyar al podi el japonès Ai Ogura (Honda) i l'italià Tony Arbolino.