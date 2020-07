Èric Pimentel renova amb el Peralada una temporada més

El Peralada segueix apostant per un projecte que, si no fos pel coronavirus, la temporada passada podria haver acabat amb més d'una alegria. El club xampanyer va anunciar ahir la renovació del davanter Èric Pimentel, que s'afegeix a una llista de 10 jugadors que mantenen el seu compromís després de Sergi Romero, Arnau Ortiz, Ritxi Mercader, Víctor Bertomeu, David Aroca, Èric Vilanova, Josu Currais, Gerard Asparó i Iván Amoedo. A més a més, de les incorporacions d'Adrià Casanovas, Cristian del Pozo i Roger Cunill.

«Entre tots som com una gran família i això, personalment, és un al·licent per seguir al Peralada una temporada més amb la majoria de companys. El club i el cos tèncic sempre m'han fet sentir de 10 i conèixer la manera de treballar facilita més les coses a l'hora d'aportar. Crec que tornarem a tenir un projecte ambiciós per lluitar per bons objectius», assegurava Pimentel. El davanter no va amagar que té «una espina clavada» després de no poder acabar la temporada: «Va ser una pena perquè hauriem tingut opcions d'entrar al play-off».