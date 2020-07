la lliga La derrota del Saragossa dona l'ascens al Cadis abans de venir a Montilivi

? L'endemà de la decepció de no poder celebrar l'ascens per la derrota contra el Fuenlabrada (0-1) al Carranza, finalment ahir el Cadis va poder festejar que ja és equip de Primera. Ho va aconseguir sense jugar, gràcies a la derrota del Saragossa contra l'Oviedo (2-4), que deixa la pugna per la segona plaça d'ascens directe més oberta que mai. Que el Cadis celebrés ahir l'ascens és una magnífica notícia per al Girona, que d'aquesta manera, es trobarà divendres que ve a Montilivi un rival que ja ho tindrà tot fet aquesta temporada. Els andalusos tornen a Primera, una categoria que no trepitgen des de la campanya 2005/06, i en tots aquests anys, han combinat estades a Segona A i a Segona B, fins i tot. El Girona-Cadis és divendres a les 21 h, en una penúltima jornada amb els horaris unificats, com és habitual.