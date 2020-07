El pivot croat Ante Tomic va anunciar ahir, a través de les seves xarxes socials, que no seguirà al Barça aquesta temporada. «Han sigut 8 anys genials. He gaudit cada dia! He jugat amb jugadors increïbles i estic darrere de cadascun d'ells en la vida i en la pista. He treballat amb persones increïbles», afirmava l'internacional croat en el seu comiat.