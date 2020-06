inèdits Ni un sol minut per a Jozabed, Juan Carlos, Alcalá i Santi Bueno

? És evident que tothom no pot jugar. Pep Lluís Martí, qui treballa dia a dia amb la plantilla, valora qui està més ben preparat, segons el seu criteri i el del cos tècnic, per ser titular o saltar al camp com a reforç. Després de quatre partits condensats en molt pocs dies ha sacsejat prou la plantilla, però no del tot. Hi ha futbolistes que, malgrat afrontar un calendari ben apretat, encara no han tingut ni un sol minut en el retorn a la competició. No sorprèn gaire el cas de Santi Bueno, un jugador que encara no ha debutat en partit de Lliga i que tan sols va disputar un duel a la Copa del Rei. Tampoc és cap novetat, ara per ara, veure Juan Carlos com a suplent. El porter, això sí, va iniciar el curs com a titular però ha desaparegut des que Asier Riesgo li va pispar el lloc. Xoca més comprovar que ni Pedro Alcalá (indiscutible durant moltes jornades) ni Jozabed (cedit per un Primera com el Celta) no han participat ni tan sols una estona.