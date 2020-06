El Madrid, líder amb polèmica

El Reial Madrid va haver de patir molt ahir a Sant Sebastià novament davant la Reial Societat per aconseguir el lideratge de la lliga, en un partitit molt polèmic (1-2). Sergio Ramos va obrir el marcador en una jugada polèmica de Llorente a Vinicius castigada amb penal que el capità madridista va convertir en el primer gol per als blancs, mentre que el 0-2 va arribar amb una acció de Benzema que, per als locals, va controlar la pilota amb el braç. De la mateixa manera, l'àrbitre va anul·lar un gol de Januzaj per entendre que Merino, en fora de joc, tapava la visió de Courtois.