Helena Condom és la tercera jugadora confirmada per al GEiEG de LF-2

La pivot gironina Helena Condom es va convertir ahir en la tercera jugadora confirmada pel GEiEG Uni de cara a la segona temporada del club a Lliga Femenina-1. Condom (21 anys i 1,87 d'alçada) s'afegeix a la base Núria Bagaria i la també interior Vane González en la seva que serà la seva quinzena temporada al GEiEG on ha fet tota la seva formació esportiva. «Estic molt contenta de seguir al club que m'ha vist créixer com a jugadora i com a persona; tinc moltíssimes ganes de tornar a les pistes el més aviat possible», va explicar ahir Helena Condom.