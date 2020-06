El Madrid derrota el València de la mà de Benzema i es manté a dos punts del líder

El Reial Madrid seguirà a dos punts del Barcelona després de la seva victòria davant el València (3-0) en un partit que va tancar ahir la vint-i-novena jornada de LaLiga Santander gràcies als gols de Karim Benzema, autor d'un doblet, i de Marco Asensio, el gran protagonista de la nit en reaparèixer després de deu mesos de lesió i marcar en menys d'un minut.

Tot l'equip va abraçar al mallorquí, que no jugava des del mes de juliol passat. L'aturada per la pandèmia va beneficiar a la seva recuperació i la seva aparició ahir va ser realment fulgurant. Mendy va apurar la línia de fons i Asensio, preparat amb l'escopeta es va fer amo del refrany «arribar i moldre». Tal dit tal fet. El seu gol va fer va deixar en un segon pla tot el que havia passat abans, sobretot els dubtes de la primera part.

El balear li va posar salsa a un partit on l'equip de Zidane no va transmetre ni fred, ni calor. Va sofrir en la primera meitat, va necessitar l'ajuda del VAR i va tombar en la lona al seu rival amb tot just un parell de cops. El primer ho va donar Benzema, que suma 20 gols aquesta temporada, en un mà a mà que va fer desaparèixer al València de l'estadi Alfredo Di Stéfano. I el segon va ser el gol de Marco Asensio.

La victòria blanca la va tancar Benzema (assistit per Asensio) amb una altra acció de raça, un tret violent que fa oblidar la primera part, deixa la distància com estava i li permet afrontar amb garanties la visita a la Reial Societat aquest diumenge. El València, que s'allunya de la baralla per Europa, rep l'Osasuna a Mestalla.