El repte de Planas i Roura en aigües obertes

Els nedadors alevins Agustí Planas (GEN Roses) i Marc Roura (GEiEG), de 13 anys, nedaran per etapes des de la punta de l'Ocell, a la frontera amb França, fins al Port de la Selva, en un repte que està previst pel dissabte 20 de juny a les sis de la tarda.

Planas i Roura han decidit unificar els reptes Costa Brava SWIM Challenge (Club Natació Palamós) i ONCOSWIM Virtual (Radikal Swim) i adaptar-los en un format propi que començarà amb una primera etapa per aigua entre Cala Tamariua i la Platja del Pas.

Des d'allà es desplaçaran per carretera fins a la Punta de l'Ocell per obrir la segona part del repte que passarà pel Port de Portbou, cap Marcer, Colera, Garbet, platja de Grifeu, Llançà, Far de s'Arnella fins al Port de la Selva.