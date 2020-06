«Són onze finals i estem preparats»

Falta poc més d'una setmana perquè el Girona torni a l'acció al camp del Las Palmas i afronti la primera de les onze jornades que resten perquè s'acabi el curs. A l'horitzó, el desitjat ascens. Enmig, un camí que es preveu difícil. Per l'entitat dels rivals, per la càrrega de partits i pel risc de lesió, majúscul tenint en compte d'on es ve i del que li espera a l'equip, amb un calendari ben apretat. Per calmar una mica els ànims i aportar una certa dosi d'optimisme, l'uruguaià Santi Bueno va elogiar l'estat de la plantilla. Uns jugadors que tenen fam, que volen pujar, i que estan del tot preparats per afrontar el que sigui.

«Estem desitjant que arribi el primer partits. Tenim moltes ganes de començar. Estem tots preparats física i mentalment per afrontar les onze finals que tenim per davant», deia l'uruguaià, el jugador que el club va escollir ahir per dir la seva, en unes declaracions que es van publicar a les xarxes socials. «Tenim la sort de tenir una plantilla molt àmplia i competitiva i estic convençut que això ens ajudarà en gran mesura per afrontar els partits que venen, en què no hi haurà temps per descansar», afegia. La seva recepta és clara: «Hem d'estar units, remar tots junts a mesura que vagin avançant les jornades. No tindrem temps per lamentar-nos ni tampoc per celebrar res. Hem d0anar partit a partit, perquè cadascun d'ells serà diferent».

Deia que tant ell com els seus companys de vestidor «estem amb moltes ganes» de jugar de nou. I no només això, sinó que destacava la «fam de guanyar, de competir». Però sobretot, la il·lusió per atrapar l'ascens, «que és el que tots volem». Bueno repetia que es tracta «donze finals» i que tots «farem el possible per atrapar el nostre objectiu». També tenia un missatge per a l'afició. «Esperem que estigui amb nosaltres, encara que sigui des de casa. Farem tot el possible per atrapar el nostre objectiu, el que tots volem», reiterava.

Fitxat aquest passat estiu per cinc temporades després de vestir l'últim curs i mig la samarreta del Peralada, Santi Bueno ha jugat ben poc fins ara. A la Lliga encara no ha debutat. Només va disputar els 90 minuts del partit de Copa del Rei que el Girona va disputar, i també guanyar, al camp del Linares. No va participar en les següents eliminatòries (Cartagena i Vila-real) a l'estar convocat amb la selecció sub23 de l'Uruguai.