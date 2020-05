Jairo Izquierdo destaca el valor de tenir una plantilla «llarga i preparada»

El Girona continua preparant-se per la tornada de la competició amb sessions de 14 jugadors a La Vinya. Ahir l'extrem Jairo Izquierdo va voler subratllar la importància de disposar d'un bon fons d'armari per encarar amb garanties aquestes onze jornades. «Hi haurà problemes físics amb tants partits junts, però tenim una plantilla súper àmplia. Això serà clau». «Sabem que ens la jugarem en els onze partits que queden. I que serà molt curt, que tot just tindrem temps per descansar i per preparar els partits, però estem preparats, i amb ganes, per aquest final intens», va dir el canari.