L'Olot renova el director esportiu Sergi Raset per una temporada més

Un cop confirmada la suspensió de la temporada i de veure escapçada la gran dinàmica de resultats que havia permès somiar l'equip amb fites molt engrescadores, l'Olot ja comença a pensar en el proper exercici. La primera pedra la va posar ahir a la tarda assegurant-se la continuïtat del director esportiu, Sergi Raset. L'arquitecte de l'equip els últims anys, perllonga la vinculació amb el conjunt garrotxí un any més i, d'aquesta manera, encetarà la cinquena campanya al club, on també fa de coordinador del planter. La primera feina de Raset, de 45 anys, serà convèncer l'entrenador Raúl Garrido perquè renovi. El tècnic valencià ha demanat temps per respondre.

«Continuarem potenciant els jugadors de proximitat, futbolistes de la casa que s'identifiquin amb el projecte. El club cada vegada va creixent més esportivament i competint de millor manera a Segona B, cada vegada és més difícil però tenim la il·lusió d'anar fent passos endavant i que l'Olot cada cop sigui un club més ben estructurat», assegurava Raset. El gironí va aterrar a La Garrotxa el 2016 en substitució de David Comamala i amb l'equip acabat de baixar a Tercera. Des de llavors, un ascens al primer intent, dues meritòries permanències i la gran campanya d'aquesta temporada en què l'equip ha finalitzat setè a la taula de classificació.