Piqué demana una mica més de temps per començar a competir

El Barça continua la preparació per a la tornada de la competició i ahir es va exercitar, seguint els protocols de salut marcats, amb l'absència del lesionat Samuel Umtiti. Tampoc hi va ser Ousmane Dembélé, lesionat de llarga durada que, això sí, ahir va passar el test de coronavirus. La tornada de la Lliga dibuixa un partit al camp del Mallorca per a un Barça que, segons un dels seus capitans, com Gerard Piqué, veu una mica precipitat tornar el 12 de juny com pretén Javier Tebas. «Fa molt de temps que estem aturats i amb només un mes d'entrenaments tindria més en compte que estiguem millor preparats per no tenir risc de lesions. Uns dies més d'entrenaments no ens anirien malament», va destacar Piqué a Vamos.

Piqué va donar la seva opinió sobre el retorn als entrenaments dels clubs de manera individualitzada per començar a preparar el retorn de la competició de lliga durant el mes de juny. «Ens han informat molt bé els clubs dels tests del protocol i estem còmodes. És diferent l'experiència d'entrenar sols, però cal adaptar-s'hi», va dir el central català. «Tota mesura de precaució és benvinguda. Hi ha molta gent que té por o almenys respecte del virus i és important que tothom conegui el protocol i el compleixi rigorosament. Si cadascun complim el que ens diuen ha d'anar tot bé», va confessar.

Per a Piqué la tornada del futbol depèn de «molts interessos» i va reconèixer que «jugar sense públic no agrada, però és el que és». Finalment, Piqué va parlar sobre la possibilitat que es realitzaran algunes concentracions abans de jugar els partits. «La concentració és un tema delicat perquè aquesta mesura, per al jugador, és difícil». «Entenc el punt de vista de la Lliga, però per als jugadors que fem cas, vam complir el protocol i intentarem no infectar-nos, el fet de no estar a casa és dur. Si això es pot evitar o reduir al màxim ho agraïm», va concloure.