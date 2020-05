El Banyoles tria Pitu Batlle per dirigir l'equip la temporada vinent

El Banyoles s'ha mogut de pressa i ja té entrenador per la temproada entrant. El conjunt del Pla de l'Estany, després d'uns dies estudiant quina seria la millor alternativa per dirigir l'equip, s'ha decantat per Pitu Batlle. El tècnic escalenc, de 43 anys, agafa doncs el relleu d'Adam Fontes, que es va acomiadar de l'equip fa unes setmanes abans de l'anunci per part de la Federació que la Lliga quedava finalitzada. Batlle ha dirigit durant la seva carrera el Sant Pere Pescador, L'Escala, Palamós, a Tercera, i Verges, a més a més dels juvenils del Sàbat i Palamós.

Amb 43 anys, Batlle té l'oportunitat d'agafar un equip de Tercera després de fer-ho mig al Palamós. «No podia dir que no a un club de Tercera amb el bagatge i la història del Banyoles i que ha fet un pas endavant en poc temps a tots els nivells», explicava ahir Batlle. L'escalenc arriba amb la missió «d'intentar consolidar l'equip a Tercera i seguir amb la gran tasca que han fet l'Adam Fontes i en Toni Sánchez abans».