Mor als 61 anys l'exfutbolista i comentarista Michael Robinson

Michael Robinson, exfutbolista, presentador i comentarista de televisió, va morir ahir als 61 anys víctima d'un càncer que ell mateix va anunciar que patia el desembre passat. Nascut a Leicester el 12 de juliol de 1958, va anunciar el 17 de desembre passat que patia «un melanoma avançat amb metàstasi» en una entrevista a la Cadena Ser. Malgrat tot, va continuar treballant com a presentador i comentarista. El dia 21 passat apareixia en al compte de les seves xarxes socials un missatge en el qual assegurava a tothom que continuava «en lluita» i agraïa «l'interès i mostres d'afecte». «Veig que mai caminaré sol, us escolto com a Anfield: You'll never walk alone. Gràcies de cor i molts d'ànims en el confinament», assenyalava el comunicador, que com a futbolista va jugar al Prestyon North End, Manchester City, Brighton, Liverpool, Queens Park Rangers i l'Osasunam on va arribar-hi el 1986 i s'hi va retirar el 1989. Robinson, que va arribar també a ser internacional irlandès, després de la seva retirada es va convertir en un dels comunicadors i comentaristes de rellevància en el món de el futbol principalment a Canal Plus i la Cadena Ser i va acabar a Movistar +.

Arran de l'oficialitat de la seva mort, durant tota la jornada es van succeir les mostres de condol. Les xarxes van bullir amb missatges cap al carismàtic comentarista i exjugador. Des d'estaments com LaLliga, la Federació Espanyola, l'AFE, fins a destacats esportistes com Pau Gasol o Rafa Nadal, passant per clubs com el Barça, el Madrid, l'Osasuna el Cadis, el Girona i el seu Liverpool van mostrar les condolècies per la seva pèrdua. També ho va fer Pedro Mari Zabalza, l'entrenador que el va dirigir a l'Osasuna. «Era tot voluntat i potència. Era un gran jugador i vam viure plegats moltes experiències boniques» va dir.