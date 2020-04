valery fernández «La lesió ha sigut dura però m'ha servit per créixer com a persona»

? Un dimarts més, un jugador de la primera plantilla del Girona va respondre les preguntes dels aficionats a través del compte d'Instagram del club. L'escollit, ahir, era l'escalenc Valery Fernández. Si bé va admetre que se li està fent «dur» el confimanet, va explicar que passa el temps «llegint novel·les de misteri, veient sèries, jugant al FIFA o als jocs de taula amb els meus germans». Animava a tothom a ser «fort i responsable» davant l'escenari que es viu actualment per la pandèmia del coronavirus, si bé mostrava el seu desig de tornar «ben aviat» als terrenys de joc. Just allà on la temporada passada va brillar. Va disputar més de 20 partits oficials en la seva primera experiència a l'elit. «Va ser una temporada molt important i vaig viure moltíssims moments feliços. Aquesta la volia aprofitar per establir-m'hi definitvament», deia tot recordant la greu lesió que va patir a l'estiu: «Va ser un moment molt dur i fomut». Els mesos que s'ha passat sense poder ajudar «m'han servit per créixer com a persona i per ser més fort mentalment, al mateix temps que he valorat molts altres aspectes de la vida».