La Federació Catalana de Bàsquet posa fi a la majoria de les competicions

La Comissió Executiva de la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ), davant de la nova pròrroga de l'Estat d'Alarma, ha donat per finalitzades les competicions dels Campionats de Catalunya, des de Sots-21 fins a Pre-mini (inclòs l'Escobol) excepte els Preferents; Campionats Territorials, excepte els Sèniors i Sots 25, on es juga per a l'ascens.

La Federació ha anunciat que "a conseqüència d'aquesta decisió, es procedirà, si és el cas, a l'extorn a cada club de la part proporcional que correspongui tant de les quotes de participació abonades per a la seva inscripció en els campionats que es donaran per finalitzats, com dels imports de quotes de llicències, a part de presentar la liquidació de les bosses comunes corresponents".

L'FCBQ pren aquesta decisició, "dins la situació d'excepcionalitat a causa de la Covid-19, i tot seguint les recomanacions de les autoritats competents; revisable segons l'evolució de la situació epidemiològica".