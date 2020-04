segona a ERTOs a Tenerife i Elx i acords a Cadis, Sòria i la Corunya

? La crisi sanitària i econòmica generada per la pandèmia de la COVID-19 ha fet que molts clubs professionals hagin optat per fer ERTOs. Amb la mesura acordada ahir per rebaixar el sou a la plantilla, el Girona evita una mesura més dràstica que sí que han aplicat d'altres equips de Segona Divisió A. És el cas del Tenerife, Ponferradina, Elx, Las Palmas, Racing de Santander, Albacete, Fuenlabrada o Lugo. El Saragossa també n'ha fet un però que no afecta la plantilla, amb qui ha arribat a un acord per retallar sous. Per la mateixa fórmula de rebaixar sous s'han decantat Cadis, Deportivo de la Corunya i Numància, entre d'altres.