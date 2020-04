Adam Fontes no continuarà a la banqueta del Banyoles

El tècnic rosinc va anunciar a través de les xarxes socials el final de la seva vinculació amb els del Pla de l'Estany

Punt final a la relació entre Adam Fontes i el Banyoles. Així ho va anunciar el tècnic a través de les xarxes socials després de la decisió dels del Pla de l'Estany de no renovar un dels pilars del projecte esportiu que va impulsar el club fins a Tercera Divisió. «Volia seguir almenys un any més, però el club volia començar un nou projecte amb gent nova. Ho respecto, és futbol», valora Fontes sobre la seva sortida, en un moment on continua la incertesa en el món de l'esport i la resolució de les competicions.

Després de l'èxit del rosinc en el seu debut a les banquetes amateur, el tècnic confia a poder trobar «un nou projecte seriós» i entrenar «quan tot pugui tornar a la normalitat» juntament amb el seu cos tècnic. De fet, la proposta va aconseguir materialitzar un camí efervescent des de Primera fins a Tercera Divisió amb una plantilla jove, poc després de l'ascens de l'equip des de Segona Catalana de la mà de Toni Sánchez.

Així doncs, Fontes tanca una etapa de tres temporades al capdavant del Banyoles, una trajectòria on l'equip va passar de la lluita per a la supervivència a Primera Catalana en el seu debut, fins a posicionar-se el curs passat per aconseguir un ascens a Tercera Divisió després d'un estiu rocambolesc.

En el retorn dels del Pla de l'Estany a Tercera, amb el pressupost més baix de la categoria, l'equip va superar les expectatives, competint i projectant una primera volta brillant, sumant fins a vint-i-un punts, amb victòries destacades com el triomf a casa davant l'Hospitalet (3-1) poc abans de l'aturada nadalenca.