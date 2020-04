Bèlgica valora donar la lliga per acabada

jason cairnduff/reuters

El consell d'administració de la Pro League, la lliga de futbol belga, va recomanar ahir suspendre immediatament la competició i declarar campió el Bruges, primer classificat quan es va interrompre el campionat a mitjan març. La decisió d'acabar anticipadament les competicions, per culpa de la propagació del coronavirus, ha de ser encara validada per l'Assemblea General de la Pro League, segons el diari Het Laatste Nieuws. Si aquesta assemblea aprova la decisió, a més de declarar campions als actuals líders en les classificacions en primera i segona, cap club descendiria de categoria. El Bruges, líder amb 70 punts en 29 partits, tindria accés directe a la Lliga de Campions i el Gant, segon classificat amb 55 punts, disputaria la fase prèvia per a la màxima competició continental de clubs.