La UEFA decidirà demà el futur de les competicions

? La UEFA, el màxim organisme del futbol europeu, celebrarà demà una reunió per videoconferència amb les seves 55 federacions membre per tornar a parlar sobre el futur de les seves competicions esportives, davant la crisi provocada pel coronavirus. L'ens va explicar que aquesta trobada «analitzarà els desenvolupaments de totes les competicions de clubs i equips nacionals de la UEFA» i alhora discutirà temes rellevants com són els contractes dels futbolistes i el sistema de traspassos, dos aspectes en entredit per una possible extensió dels torneigs fins al mes de juliol. Ja es va decidir ajornar al 2021 l'Eurocopa d'aquest estiu i el seu president, Aleksander Ceferin, ha advertit més d'un cop que estudia diferents escenaris sense amagar el risc de no poder acabar la temporada.