«Tenim una bona plantilla, tot i que potser ens falta un xic d'ambició i creure'ns-ho més»

Què significa per a vostè fitxar pel Palamós?

M'ho prenc com un repte més en la meva carrera esportiva. Després de parlar amb l'Olot em van sortir diverses propostes. Del Palamós m'agrada que s'ha interessat molt en el meu fitxatge, m'ha transmès il·lusió. Que quedi clar que vinc per pujar de categoria.

Sense poder debutar, l'altre dia va seguir el partit del seu nou equip des de la graderia. Com el va veure?

A la primera meitat, amb el vent a favor, vam estar bé. A la segona va canviar totalment i el Guineueta va anar a més. L'empenta del rival ens va fer anar una mica enrere. Ara comencem la segona volta i trobo que no serà fàcil perquè hi ha molta igualtat. A la nostra plantilla hi ha una qualitat impressionant. Potser falta que ens ho creguem una mica més, cal tenir més ambició.

El Palamós li ha demanat que faci de líder dins del vestidor?

Quan un club aposta per un futbolista de 36 anys crec que a la motxilla hi porta valors per fer quelcom més al vestidor. M'agradaria ajudar a donar aquella empenta que potser ens falta. No sé com anirà la segona volta, però si em caracteritzo per alguna cosa és perquè tinc caràcter i, sense voler-ho, tinc fusta de líder.

Per què considera que a Girona i també a Olot ha deixat empremta?

Soc un futbolista que, des del primer moment, m'identifico amb el club, també amb l'afició i els companys del vestidor. És per això que he estat vuit temporades al Girona, i m'he passat quatre anys i mig a l'Olot. Això significa que el que jo busco és estabilitat i treballar a gust als clubs on decideixo anar.