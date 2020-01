El Llagostera visita l'Ejea amb «la lliçó apresa» de l'anada

Sense temps per descansar ni distreure's. El Llagostera té aquesta tarda l'últim repte d'una setmana exigent, amb dos partits, al camp de l'Ejea (16.30 hores). Després que els partits de la Copa del Rei fessin moure el calendari de Segona B, els d'Oriol Alsina van empatar dimecres passat contra el Nàstic en un duel d'allò més emocionant que ho va tenir tot excepte gols. La recuperació de l'equip ha estat mínima, però el tècnic té recursos per a tot: «Hem d'adaptar-nos i utilitzar els jugadors que estiguin més frescos i s'adaptin millor al camp, que és enorme». Per sort, els aragonesos «també arriben en la mateixa situació», encara que molt més tocats per la derrota davant de l'aleshores cuer Oriola (2-0).

L'Ejea va confirmar dimecres passat que no passa per un bon moment. Tot i que els de Néstor Pérez han sumat un punt dels últims 12 possibles i se situen catorzens amb només un punt de marge respecte al descens, Alsina prefereix no fer cas dels resultats i ser poc confiat respecte a la posició de la classifciació: «És un equip amb molt potencial. He vist molts partits de l'Ejea i la majoria de cops ha perdut per la mínima, mereix molt més. La seva posició a la taula no reflecteix el joc ofert als seus partits». Tenint en compte la delicada dinàmica del rival i les dimensions de l'estadi, el tècnic explica que «farem alguna variació respecte al plantejament per al partit contra el Nàstic, buscarem els futbolistes més ràpids per les dimensions del camp».



La primera volta de precedent

L'Ejea no ho posarà fàcil. Encara menys recordant el 2-2 de la primera volta. «A l'anada vam començar el partit guanyant i ens el van aixecar amb 1-2. Vam empatar i tenim la lliçó apresa amb un conjunt molt complicat i compacte». Per al partit d'avui hi ha les baixes de Pitu, Bigas, Maymí i Cobos.