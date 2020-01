El Massi-Tactic de Torroella serà l'únic equip català a la UCI Women's Team

El Massi-Tactic UCI Women's Team, del Club Ciclista Baix Ter (Torroella de Montgrí), afrontarà amb un equip renovat la segona temporada de la seva història a la màxima categoria del ciclisme en ruta a nivell mundial, que organitza la Unió Ciclista Internacional (UCI). Les gironines es mantindran com a únic equip català del primer esglaó amb un conjunt que tindrà 15 ciclistes, quatre més que fa un any, després de renovar-ne sis i de fitxar-ne nou. El Massi-Tactic agafarà un caràcter internacional i per primer cop comptarà amb corredores estrangeres -procedents de Canadà, Paraguai, Polònia, Regne Unit i França- i també de la demarcació de Girona.

L'equip s'ha presentat avui a la seu de la Diputació de Girona amb l'ambició que el projecte creixi després de superar amb èxit l'any inicial, on en vuit mesos de competició va participar en curses per carretera de la UCI WorldTour, el primer nivell, del Calendari UCI Femení, el següent esglaó, i de la Copa d'Espanya i la Copa Catalana.

La temporada 2020 arrencarà el febrer i els tècnics Manel Gonzalo i Àngel González, que segueixen, disposaran de cinc corredores estrangeres: Gabrielle Pilote-Fortin (Canadà) -un dels reforços més destacats-, Agua Marina Espinola (Paraguai), Lauren Creamer (Regne Unit), Karolina Perekitko (Polònia) i Chloë Turblin (França). En l'àmbit estatal s'hi afegiran Isabel Martin, de Valladolid, i Nerea Nuño, de Gijón, mentre que les germanes Mireia i Ariadna Trias, de Mont-ras, seran les representants gironines de l'equip. D'altra banda, la barcelonina Patri Ortega, del filial, el Catema.cat, farà el salt definitiu al primer equip, que ha renovat Belén López, Tere Ripoll, Mireia Benito, Marina Isan i Noemí Ferré (corredores de Cadis, València, Tarragona, Lleida i Barcelona). En canvi, són baixa Sofía Barriguete, Nekane Gómez, Elisabet Escursell, Elisabet Llabrés, Cristina Aznar i Sandra Moral.

Les noies del Massi-Tactic, d'entre 19 i 35 anys, compten amb participacions en Campionats del Món i en els Jocs Olímpics de la Joventut, títols i podis en Campionats i Copes d'Espanya, i presències amb la selecció del seu país. Mireia Trias, la més jove, ha «agraït» en nom de l'equip «l'oportunitat de córrer a nivell internacional i nacional. Volem aprendre i arribar al màxim, el projecte és molt ambiciós i donarem el màxim de nosaltres».

Foto: Aniol Resclosa

Mireia Trias ha tornat aquest any al club empordanès juntament amb la seva germana Ariadna després d'un impàs al Sopela Women's Team basc. La resta de ciclistes provenen dels següents equips: Gabrielle Pilote-Fortin (WNT-Rotor Pro Cycling alemany), Agua Marina Espinola (WCC Team suís), Lauren Creamer (Multum Accountants Ladies Team belga), Karolina Perekitko (Equano-Wase Zon Cycling Team belga), Chloë Turblin (Health Mate - Cyclelive Team belga), Isabel Martin (Bizkaia Durango basc) i Nerea Nuño (Río Miera cantàbric).

Sortides a Xina, República Txeca, Bèlgica, Itàlia i França



La temporada començarà el 9 de febrer a la Volta a la Comunitat Valenciana i acabarà al setembre després d'una trentena de proves. El calendari provisional de l'equip inclou, com l'any passat, participacions a la UCI WorldTour, el Calendari UCI Femení, curses internacionals, la Copa d'Espanya i la Copa Catalana, amb sortides per tot l'Estat espanyol i desplaçaments previstos a la Xina, República Txeca, Bèlgica, Itàlia i França.



La temporada passada, el Massi-Tactic va sumar els primers punts a la categoria UCI després de participar en proves de la UCI World Tour com el Tour of Chongming Island a la Xina, la Madrid Challenge by La Vuelta i la Emakumeen Euskal Bira (Biscaia). A més, va prendre part en altres proves internacionals com el Lotto Belgium Tour (Bèlgica) i el Giro delle Marche in Rosa (Itàlia). D'entre els èxits, a més de la presència internacional per primer cop van destacar el tercer lloc de Mireia Benito al Campionat d'Espanya, els podis a la Copa d'Espanya -cinquè lloc de la classificació general- i el títol de la Copa Catalana, entre altres.

Fundat fa 30 anys i primer equip femení fa nou temporades



El CC Baix Ter, fundat el 1990, va crear el seu primer equip femení ara fa nou anys per donar projecció a tres noies de l'entitat que deixaven l'etapa de formació. Aquesta iniciativa va tenir molt bona acollida i fa dues temporades comptaven amb 23 ciclistes catalanes, balears i aragoneses. Tot i la creació de l'equip UCI, al 2019, el club empordanès ha continuat apostant pel creixement del planter i segueix disposant d'un segon equip amateur que participarà en proves territorials. Dins de l'estructura actual, el CC Baix Ter compta amb un centenar de corredors i corredores, el 70% dels quals, menors de 18 anys. Al darrere, compten amb el suport de 230 socis que participen activament durant l'any en les diferents activitats que s'organitzen.