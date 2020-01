L'0lot s'endú una bona alegria

En futbol, totes les victòries valen tres punts i suposen motiu de joia, però n'hi ha que deixen una satisfacció afegida per tot el patiment que comporta aconseguir-les. Això és el que li va passar ahir a l'Olot al dificilíssim camp de l'Ebre, d'on es va endur els tres punts en magnífic exercici d'ofici i resistència. Els garrotxins van donar-ho tot al camp, van suar de valent i córrer com animals per defensar-se del setge total que l'Ebre, a la segona part, va posar a la porteria de Pol Ballesté. Els gols de Kilian Grant -amb l'ajuda del local Palomares- i Alan Baró, a la primera part, havien capgirat el gol inicial del local Lolo Garrido i donat un avantatge que l'Olot va saber conservar durant una gran segona part, on un tercer gol -d'ocasions per fer-lo en va tenir- hauria evitat el patiment final. No hi va haver manera de batre Ballesté i, al final, l'Olot, que va jugar els últims vuit minuts en inferioritat numèrica arran de l'expulsió amb vermella directa de Soler, va cantar victòria.

Fins ahir, l'Ebre només havia perdut un partit com a l0cal i la visita al Pedro Sancho es presentava com una sortida prou complicada per a un Olot que no guanyava a domicili des de principis de novembre a Ejea. No va entrar amb bon peu al partit, el conjunt de Raúl Garrido que no va tenir ni temps de suar i ja veia com els aragonesos dominaven al marcador. L'Ebre es va avançar ben aviat gràcies a un gol de Lolo Garrido. No pintaven gens bé les coses per a un Olot adormit que corria el risc de sortir escaldat de Saragossa si no es despertava. Curiosament, l'1-0 va servir per calmar els locals i per despertar els garrotxins que van reaccionar de seguida amb una rematada al travesser prèvia al gol de l'empat. La igualada arribaria gràcies a una galopada de Soler per la banda dreta la centrada del qual entre Kilian Grant i el local Palomares van acabar rematant al fons de la porteria de Loscos.

Amb l'empat al marcador es va veure la millor versió d'un Olot que va fer mèrits de sobra per avançar-se. No ho va aconseguir fins al llindà de la mitja part gràcies a un gol d'estratègia d'Alan Baró després d'una falta lateral servida d'Hèctor Simon. Amb la victòria gironina es va arribar a la mitja part. Els locals van posar-se les piles a la represa i van sortir decidits a capgirar el marcador. De la mà de Stéphane Emaná, els aragonesos van gaudir de dues grans ocasions per empatar. L'exdavanter del Nàstic va rematar a les mans de Ballesté primer i fora per poc, després. Tot i el setge local, Peque va tenir a les seves botes la sentència un parell de vegades que haurien evitat el patiment final, ja amb amb 10 homes després que Soler veiés la vermella (m.82). Els tres punts eren al sarró.