Darko Kovacevic, ferit lleu després de ser víctima d'un tiroteig a Atenes

L'exfutbolista serbi Darko Kovacevic, exjugador de la Reial Societat, va ser víctima d'un tiroteig dilluns a la nit a Atenes. Kovacevic no va ser tocat per les bales i es troba fora de perill, amb lesions lleus per una caiguda, segons recull el diari grec Ta Nea.



L'exjugador, de 46 anys, es trobava a prop de casa seva a Glyfada, al sud de la capital grega, quan va ser abordat per dos homes que van sortir d'un vehicle per disparar-lo. Després dels trets, el balcànic es va tirar a terra, i els individus van marxar pensant que l'havien tocat.



Hores després, la policia va trobar l'automòbil cremat; el vehicle, a priori, no havia estat robat, ja que ningú ha denunciat la seva desaparició, tot i que no es descarta que els tiradors hagin usat matrícules falses. Segons les dades que recullen les autoritats, el propietari del cotxe resideix a la ciutat de Messinia.



Kovacevic va ser traslladat a un hospital per raons "preventives. En la caiguda es va fer mal en un genoll i en un canell, i es troba en estat de xoc pel que li ha passat.



La Reial Societat, equip de Kovacevic durant dues etapes 96-99 i 01-07, va enviar ànims al seu exjugador. "Ens arriben notícies preocupants des d'Atenes. Darko, et desitgem una ràpida recuperació", va assenyalar l'entitat donostiarra a les xarxes socials.





