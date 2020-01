Crossfit Galatea us proposa posar-vos en forma en el nou centre de Santa Llogaia

El polígon de Santa Llogaia d'Àlguema, amb accés directe a la carretera Nacional-II, hi trobareu les noves instal·lacions de CrossFit Galatea, el primer box oficial de CrossFit afiliat a la capital de l'Alt Empordà. El projecte està liderat per tres experts en el món de l'esport i preparació física com són Manel Sarmiento, Anna Jorquera i Gerard Pagès. Els tres estan a la disposició per acompanyar-vos en la experiència d'aquesta disciplina esportiva que engloba una metodologia d'entrenament basada en moviments funcionals executats a alta intensitat, i en constant variació.

CrossFit prepara les persones per fer front a qualsevol desafiament que us sigui imposat, a través del treball cardiovascular controlat, l'aplicació de moviments gimnàstics i olímpics, amb càrregues externes i amb el propi pes corporal. «El CrossFit és la nostra passió i volem fer-la arribar a la gent. Tenim anys d'experiència en el sector i hem aconseguit grans resultats amb molta gent, tant en l'àmbit físic com emocional», expliquen els promotors del projecte. «Seguint aquest programa et sents millor, tens una vida més saludable alhora que fas exercici, comparteixes el teu esforç amb més gent, i es crea una comunitat increïble. Som com una família que treballa conjuntament amb objectius comuns».

Interior de les instal·lacions de CrossFit Galatea BORJA BALSERA

CrossFit està dissenyat per a tothom, indiferentment de l'edat, sexe, condició física, o si tenim limitacions, ja que tots els exercicis poden ser adaptats i individualitzats a cada persona per tal d'obtenir l'estímul desitjat. CrossFit Galatea us ajudarà a millorar totes i cadascuna de les habilitats de les persones: força, potència, precisió, agilitat, coordinació, equilibri, flexibilitat, resistència cardiovascular i muscular, així com pèrdua de greix. Tot això de la forma més eficient, amb un temps rècord.



L'equip líder

CrossFit Galatea té un equip responsable amb una reconeguda experiència format per tres líders: