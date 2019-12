El Nàpols és el rival del Barça als vuitens de final de la Champions

El Barça ja coneix quin serà el seu rival als vuitens de final de la Lliga de Campions. Es tracta del Nàpols italià. El creuament fa que el conjunt blaugrana sigui, a priori, favorit per passar ronda. A més, l'eliminatòria suposarà la visita de Leo Messi a una ciutat que idolatra l'altre gran 10 que ha vestit la samarreta de la selecció argentina: Diego Armando Maradona.

Vuitè a la seva lliga, a 18 punts del líder, Juventus, i sense Carlo Ancelotti a la banqueta -va ser rellevat per Gennaro Gattuso-, l'equip d'Ernesto Valverde tindrà la missió d'escapar de San Paolo amb un bon resultat per deixar fora un rival que creix en competició europea. Els italians disposen de jugadors interessats del mig del camp cap endavant, amb noms com els de Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Arkadiusz Milik o el Chuky Lozano, a banda de l'internacional espanyol Fabián Ruiz.

Valverde va valorar ahir el doble enfrontament amb el Nàpols en declaracions a Barça TV. Va parlar d'un rival «dur i complicat» i va destacar el «gran ambient» que es viu al seu estadi a cada partit. Va recordar, a més, que l'eliminatòria no es disputarà fins d'aquí a dos mesos, per la qual cosa «mai se sap com arribaran ells i també nosaltres». «Té jugadors importants en atac, i ja als Estats Units -tots dos equips es van enfrontar a l'estiu en pretemporada i van demostrar que saben jugar bé i que tenen molta qualitat al mig del camp». Valverde va recordar que com a entrenador de l'Athletic Club va disputar una prèvia de Champions a San Paolo, l'any 2014. En va destacar el «gran ambient». Aquella eliminatòria la va superar el conjunt basc (1-1 a Itàlia i 3-1 a San Mamés).

També milita a la Sèrie A el rival del València. Es tracta del sorprenent Atalanta, l'escull per atrapar els quarts de final, on no arriba des de la temporada 06/07. L'equip italià va perdre els tres primers partits de la fase de grups, però s'acabaria classificant. Al campionat domèstic ha fet un pas endavant gràcies, sobretot, a la bona feina del seu tècnic, Gian Piero Gasperini, que té molt ben treballat un grup sense grans figures individuals.

Més difícil ho tindran el Reial Madrid i l'Atlètic. El conjunt de Zinedine Zidane se les haurà amb el Manchester City de Pep Guardiola. Encadena tres decepcions a Europa i, sense gaires opcions a la Premier -es troba a 14 punts del líder-, centrarà tots els seus esforços a eliminar el conjunt blanc. Per la seva banda, els de Diego Simeone es veuran les cares amb el Liverpool, el vigent campió de la competició. Duel d'estils, amb Sadio Mané i Mohamed Salah com a principals amenaces. Els altres duels de vuitens són: Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain, Chelsea-Bayern, Tottenham-Leipzig i Lió-Juventus.