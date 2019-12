Mármol: «Els números del Girona B parlen sols»

L'entrenador del Palamós, Joan Mármol, es desfà en elogis a l'hora d'analitzar el rival de demà, l'intractable líder Girona B. Segons el tècnic palamosí, «les xifres del Girona B parlen per si soles». Mármol afegeix que el filial del Girona «no ha perdut cap partit, només ha rebut dos gols i tots dos de penal». A més a més assegura que els d'Axel Vizuete «són clars dominadors dels partits i tenen jugadors que marquen les diferències».

El degà és tercer a la classificació a 11 punts del Girona B i arriba al derbi després de dues derrotes consecutives. «Estem passant per un sotrac però intentarem guanyar-los i viatjarem convençuts que no estem morts perquè som el degà». Mármol fa una crida a la calma i la prudència assegurant que «no ha acabat ni la primera volta i queda molta lliga encara per endavant».