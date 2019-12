El gran dia de l'handbol

L'handbol gironí està a punt per viure la seva gran tarda, amb la reedició sis anys i vuit mesos després del derbi per excel·lència, un Sarrià-Bordils que omplirà de gom a gom el pavelló de l'equip blau. Fa dies que a Sarrià es van esgotar les localitats que el club distribuïa entre els seus socis, per tal de regular l'aforament de la instal·lació. Per evitar problemes per excès de públic, s'ha limitat a un màxim de 600 persones l'accés.

El Sarrià, que aquest any debuta a Plata, arriba al partit molt còmode, amb 13 punts a la classificació, cinc més que un Bordils que ocupa places de descens després d'un mal inici de temporada. Però els de Pau Campos sembla que han agafat la bona línia i en l'anterior jornada van tombar sense contemplacions un dels grans de la categoria, el Teucro. Els dos tècnics admeten, però, que en un derbi «la classificació no importa, perquè els partits són especials». Per això, apunten que qui sàpiga controlar millor «el factor emocional» pot tenir molt de guanyat.

Tant el Sarrià com el Bordils tenen com a principal objectiu la permanència a Plata. Una victòria local acostaria, i molt, els de Salva Puig a l'objectiu quan encara no s'hauria acabat ni la primera volta de competició. El tècnic té el dubte d'Arnau Rovira, que podria reaparèixer després d'haver-se perdut 4 partits pel trencament d'un dit de la mà. El Bordils, per la seva banda, a tres punts de la permanència, amb el triomf, reforçaria encara més la moral i confirmaria la seva reacció. Campos té alguns jugadors tocats tot i que confia poder presentar-se a Sarrià amb el bloc al complet.



Els tècnics

«Sobretot al principi del partit hi haurà nervis i una mica més de tensió del que és habitual, i és important tenir el cap fred, estar centrats en el que és el joc», reconeixia ahir Salva Puig. Segons el tècnic del Sarrià «sabem que serà un partit igualat entre dos equips que es coneixen molt bé i a veure qui amb les seves armes és capaç de dominar el partit». Pau Campos, per la seva banda, deia que «una de les claus del partit serà controlar els nervis i les emocions, però també intentar marcar el ritme de joc que nosaltres volem i veure com planteja el partit el rival».