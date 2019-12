El gironí Josep Maria Santiago, nou president de la federació catalana de Curses d'Orientació

El gironí Josep Maria Santiago és el nou president de la Federació de Curses d'Orientació de Catalunya agafant el relleu de Josep Maria Dedeu, que ocupava el càrrec des de l'any 2010. Diplomat en Magisteri en l'especialitat d'Educació Física, Llicenciat en Pedagogia i Graduat Superior d'Esports, Santiago és mestre de professió i també exerceix com a regidor d'Esports a l'Ajuntament de Sarrià de Ter (Girona). «Volem potenciar el nostre esport i fer-ho arribar encara a més gent. I això també implica empentar a les tres disciplines en que anem més coixos: Raids, Trail-O i Ski-O. El Trail-O i l'Ski-O són noves per nosaltres, partirem gairebé de 0 i ja veurem fins on podem arribar. Però els Campionats del Món de Ski-O fins i tot es veuen per la TV en directe en alguns països. Hi ha potencial. En canvi, en Raids, el nostre país és una vella escola i ha tingut grans campions i grans organitzacions i esdeveniments. Cal seure, parlar-ne, i recuperar el lloc que mereix aquesta disciplina», explica Santiago sobre una federació que aglutina 6 modalitats diferents i té 23 clubs inscrits.

En el món de l'Orientació. Santiago és membre dels Aligots de Girona des del 2013, i corredor habitual de les modalitats a O-Peu, Rogaine i MTBO. El 2016 va ser guanyador del circuit popular de la Lliga Nord-O de curses a peu, i va ser Campió d'Espanya de Rogaine 24 h a la categoria JA (Joves-Adults). Internacionalment va participar al Campionat del Món d'O-Peu de Veterans a Dinamarca (WMOC 2018) i el passat estiu va participar al Campionat del Món de Rogaine de La Molina a la categoria XV (Parelles Mixtes).