«Veure'm al costat de llegendes de l'esport em posa la pell de gallina»

El pilot de Cervera Marc Márquez va passar ahir per Madrid després de guanyar el vuitè Mundial de la seva carrera i, en una multitudinària roda de premsa, va assegurar que mira «d'apartar la mirada» de tots els comentaris sobre la seva carrera, perquè només vol «viure el present», però va reconèixer que veure que la gent posa el seu nom a l'alçada de «llegendes ja no només del motociclisme, sinó de l'esport» li posa «la pell de gallina».

«Miro d'apartar la mirada i seguir el meu camí. Lògicament jo també veig el que es diu i quan sents el teu nom envoltat de llegendes ja no només del motociclisme, sinó de l'esport, se't posa la pell de gallina», va valorar Márquez davant la premsa a la seu de Repsol a Madrid. El campió de MotoGP, que està a set títols del pilot Giacomo Agostini, no va descartar arribar algun dia a aquesta xifra. «Mai no diré que és impossible, però veig gairebé impossible igualar-lo perquè significa guanyar gairebé el doble del que tinc ara. No m'he obsessionat mai amb res, només vull gaudir de la meva passió», va recalcar Márquez, que es fixa en estrelles d'altres esports per créixer. «Aquest any era difícil millorar, però un dels meus ídols és Rafa Nadal, el veus i sempre està millorant, Messi marca un gol increïble i després en marca un altre de millor. És aquí on miro de tenir el mirall per millorar», va dir, i es va mostrar satisfet després de completar «un any de somni».

«Hem aconseguit el títol i estem molt orgullosos de la manera en què ho hem aconseguit. Anem sumant i creixent pel que fa a estadístiques, títols, poles, però m'agrada viure el present, no el passat ni el futur», va dir.